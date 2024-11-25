ГУР показало иностранные компоненты в северокорейских ракетах KN-23/24 – фото

Россия получила от Северной Кореи более 100 баллистических ракет, сообщили в военной разведке

Фото: ГУР

На портале War&Sanctions опубликовали новый список иностранных компонентов, которые обнаружили в северокорейских баллистических ракетах KN-23/KN-24. В Главном управлении разведки министерства обороны опубликовали соответствующие фото.

По данным разведки, Россия получила от Северной Кореи более 100 таких ракет. Впервые эти ракеты были использованы в войне против Украины в конце 2023 года.

Вместе с ракетами Пхеньян отправил в Россию своих военных специалистов, которые обслуживали пусковые установки и участвовали в военных преступлениях против Украины, отмечает разведка.

Ракеты KN-23/KN-24 не раз поражали гражданские объекты в Украине. В частности, 2 января 2024 года ракета попала в многоэтажку в Киеве, в результате чего погибли четыре человека.

11 августа того же года в Киевской области из-за обломков этих ракет погибли отец и его четырехлетний сын.

Исследования показали, что ракеты содержат компоненты из пяти стран – КНР, США, Японии, Великобритании и Швейцарии.

Один из компонентов – преобразователь напряжения, изготовленный британской компанией "XP Power", был сделан в феврале 2023 года, уже после начала полномасштабного вторжения.

Фото: ГУР

Разведка подчеркнула, что для получения необходимых технологий Россия, Северная Корея и Иран используют схемы для обхода международных санкций.

Фото: ГУР