ГУР показало иностранные компоненты в северокорейских ракетах KN-23/24 – фото
На портале War&Sanctions опубликовали новый список иностранных компонентов, которые обнаружили в северокорейских баллистических ракетах KN-23/KN-24. В Главном управлении разведки министерства обороны опубликовали соответствующие фото.
По данным разведки, Россия получила от Северной Кореи более 100 таких ракет. Впервые эти ракеты были использованы в войне против Украины в конце 2023 года.
Вместе с ракетами Пхеньян отправил в Россию своих военных специалистов, которые обслуживали пусковые установки и участвовали в военных преступлениях против Украины, отмечает разведка.
Ракеты KN-23/KN-24 не раз поражали гражданские объекты в Украине. В частности, 2 января 2024 года ракета попала в многоэтажку в Киеве, в результате чего погибли четыре человека.
11 августа того же года в Киевской области из-за обломков этих ракет погибли отец и его четырехлетний сын.
Исследования показали, что ракеты содержат компоненты из пяти стран – КНР, США, Японии, Великобритании и Швейцарии.
Один из компонентов – преобразователь напряжения, изготовленный британской компанией "XP Power", был сделан в феврале 2023 года, уже после начала полномасштабного вторжения.
Разведка подчеркнула, что для получения необходимых технологий Россия, Северная Корея и Иран используют схемы для обхода международных санкций.
- 4 января 2024 года издание WSJ написало, что КНДР уже передала России баллистические ракеты.
- В тот же день в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.
- 11 августа 2024 года россияне атаковали Украину четырьмя северокорейскими ракетами KN-23 и 57 ударными дронами-камикадзе типа Shahed.
ПрезидентЗеленский заявил , что, предварительно, именно KN-23 прилетела по домув Киевской области .