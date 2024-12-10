Россияне ударили ракетами по Харьковской области – 10 пострадавших, есть повреждения
Россияне осуществили ракетные обстрелы города Златополь Лозовского района Харьковщины – пострадали 10 гражданских жителей. Об этом сообщила областная прокуратура.
Атака произошла около 9:40: один из ударов пришелся по центру города, второй по окраине.
Из-за удара пострадавшие получили ранения и острую реакцию на стресс.
Атаки повредили частные жилые дома, банковское учреждение, админздания, машины и т.д.
По предварительным данным, оккупанты атаковали город двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".
Правоохранители задокументировали последствия атаки, начато расследование по статье о военных преступлениях. Максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.
Златополь – город на юге Харьковщины, расположенный на расстоянии около 100 километров от линии фронта и российской границы.
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