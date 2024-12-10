Россияне ударили ракетами по Харьковской области – 10 пострадавших, есть повреждения

Фото: Харьковская областная прокуратура

Россияне осуществили ракетные обстрелы города Златополь Лозовского района Харьковщины – пострадали 10 гражданских жителей. Об этом сообщила областная прокуратура.

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Атака произошла около 9:40: один из ударов пришелся по центру города, второй по окраине.

Из-за удара пострадавшие получили ранения и острую реакцию на стресс.

Атаки повредили частные жилые дома, банковское учреждение, админздания, машины и т.д.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

По предварительным данным, оккупанты атаковали город двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Правоохранители задокументировали последствия атаки, начато расследование по статье о военных преступлениях. Максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.

Златополь – город на юге Харьковщины, расположенный на расстоянии около 100 километров от линии фронта и российской границы.

Златополь – белая отметка, обведенная красным (Карта: Deepstate)