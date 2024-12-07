В Конотопе утром раздавались взрывы. Город атаковали баллистикой из Крыма – мэр

Конотоп (Фото: facebook.com)

Утром 7 декабря в Конотопе Сумской области прогремели взрывы. По предварительным данным, Россия запустила баллистику из временно оккупированного Крыма, сообщил мэр города Артем Семенихин.

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Два взрыва прогремели около 06:17, воздушную тревогу в области объявили уже после этого. По словам Семенихина, до Конотопа достает баллистика из Крыма.

"Эта баллистика из Крыма. Таки достает до нас. Кстати пуск состоялся с Перекопского перешейка. Наверное, поэтому и дотянулись до нас", – написал мэр.

Информация о последствиях атаки отличается. В Сумской областной военной администрации сообщили, что враг бил по инфраструктуре города. Последствия устанавливают, однако на месте уже работают все необходимые службы.

Однако Семенихин все отрицает, заявив, что разрушений или повреждений нет, а потому ликвидации с привлечением специальных и экстренных служб не ведутся и не велись.