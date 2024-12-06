Россия атаковала Киев дронами, обломки упали в одном из районов – КГВА

В результате ночной атаки в столице есть некоторые повреждения

Киев (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 6 декабря армия Россия атаковала Украину, в частности Киев, дронами. Обломки рухнули в Голосеевском районе столицы, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Воздушную тревогу в столице объявили после полуночи. В 01:01 Попко сообщил, что в Киеве работает противовоздушная оборона, горожан попросил находиться в укрытиях.

По предварительным данным, обломки БПЛА упали на открытую территорию в Голосеевском районе. В нежилом помещении повреждены окна, информация о пострадавших не поступала.

ДОПОЛНЕНО в 06:32. По словам Попко, дроны атаковали Киев волнами, чаще единичными целями с разных направлений. Воздушная тревога объявлялась дважды за ночь и длилась суммарно четыре часа.

Силы ПВО уничтожили более десяти вражеских целей. Серьезные разрушения на месте падения дрона не зафиксированы, как и пострадавшие, отметил Попко.

3 декабря сообщалось, что Россия ударила по Тернополю дронами. Часть города осталась без света из-за попадания по объекту энергетики.

5 декабря стало известно, что россияне попали "шахедом" по дому на Черниговщине. В результате атаки ранен.