Россия ударила по энергообъекту в Тернополе, часть города без света

Российская армия уже вторую неделю активно атакует Тернополь. На этот раз произошло попадание по объекту энергетики

Тернополь (Фото: Depositphotos)

В ночь на 3 декабря российские оккупационные войска атаковали объект энергетической инфраструктуры в Тернополе, в результате чего часть города осталась без электроэнергии. Об этом сообщил городской голова Сергей Надал.

"Вражеский БпЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на территории Тернополя. Часть города без электричества. Энергетики и спасатели ликвидируют последствия атаки", – говорится в сообщении.

Мэр Тернополя призвал горожан сделать запасы воды и зарядить телефоны. Детали атаки пообещал позже.

26 ноября враг атаковал Тернополь дронами. В городе не курсировали троллейбусы, не работали лифты и были проблемы со светом и водой из-за повреждения объекта критической инфраструктуры.

27 ноября свет в Тернополе давали шесть часов в день и возобновили движение троллейбусов.

Ночью против 2 декабря российская армия атаковала Тернополь дронами. Вражеский БпЛА попал в многоэтажку, пострадавший и погибший.