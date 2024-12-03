Россия ударила по энергообъекту в Тернополе, часть города без света
Тернополь (Фото: Depositphotos)

В ночь на 3 декабря российские оккупационные войска атаковали объект энергетической инфраструктуры в Тернополе, в результате чего часть города осталась без электроэнергии. Об этом сообщил городской голова Сергей Надал.

"Вражеский БпЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на территории Тернополя. Часть города без электричества. Энергетики и спасатели ликвидируют последствия атаки", – говорится в сообщении.

Мэр Тернополя призвал горожан сделать запасы воды и зарядить телефоны. Детали атаки пообещал позже.

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