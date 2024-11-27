В Тернополе начали курсировать троллейбусы, свет будет до шести часов в день
На следующий день после российской дроновой атаки в Тернополе общественный транспорт работает по графику, сообщил городской голова Сергей Надал.
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В то же время для экономии электроэнергии троллейбусы будут ездить преимущественно утром и после 16:00, пояснил мэр.
Время прибытия транспорта можно отследить на сайте.
Тернопольоблэнерго опубликовало графики включения света в городе и области: в зависимости от очереди, у жителей будет свет от четырех до шести часов в сутки (посмотреть адреса можно здесь).
- Ранее, в ночь на 26 ноября, оккупанты обстреляли Тернополь и в городе исчез свет.
- Впоследствии власти сообщили, что дроны захватчиков повредили один из объектов критической инфраструктуры, также возникли проблемы с водоснабжением. В городе временно не курсировали троллейбусы – вместо них запустили автобусы.
- К вечеру Тернопольоблэнерго опубликовало график отключения света в городе – тогда электричество поступало в город по два часа в сутки.