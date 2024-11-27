У Тернополі вже курсують тролейбуси, світло буде до шести годин на день
На другий день після російської дронової атаки у Тернополі громадський транспорт працює за графіком, повідомив міський голова Сергій Надал.
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Водночас для економії електроенергії тролейбуси їздитимуть переважно зранку та після 16:00, пояснив мер.
Час прибуття транспорту можна відстежити на сайті.
Тернопільобленерго опублікувало графіки ввімкнення світла в місті та області: залежно від черги, у жителів буде світло від чотирьох до шести годин на добу (подивитися адреси можна тут).
- Раніше, у ніч проти 26 листопада, окупанти обстріляли Тернопіль й у місті зникло світло.
- Згодом влада повідомила, що дрони загарбників пошкодили один з об'єктів критичної інфраструктури, також виникли проблеми з водопостачанням. У місті тимчасово не курсували тролейбуси – й на заміну їм запустили автобуси.
- Надвечір Тернопільобленерго опублікувало графік відключення світла у місті – тоді електроенергія була у місті по дві години на добу.