Обстріл Тернополя. Не курсують тролейбуси, не працюють ліфти, проблеми зі світлом та водою

Газопостачання всіх споживачів у місті натомість забезпечується в штатному режимі

''Шахед'' (Фото: depositphotos)

Російські окупанти в ніч проти 26 листопада пошкодили об’єкт критичної інфраструктури у Тернопільській області, через що у Тернополі та навколишніх населених пунктах відсутнє електропостачання. Про це повідомили представники місцевої влади.

"Під час нічної атаки ворожі БпЛА пошкодили один з об'єктів критичної інфраструктури. На щастя, людських жертв немає. На місці працюють пожежники та поліція", – написав очільник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.

Мер міста Сергій Надал повідомив, що тролейбуси в Тернополі тимчасово не курсуватимуть. На заміну будуть автобуси: замість тролейбуса №11 працюватимуть великогабаритні автобуси, на інші маршрути виїде максимальна кількість транспорту.

Щодо водопостачання, додав міський голова, його поступово відновлюють.

Опалення. Більшість котелень міста функціонують, за потреби їх робота також підтримуватиметься генераторами. Надал уточнив, що індивідуальні теплові пункти будуть відключені, а тепло подаватимуть до будинків напряму.

"Газопостачання всіх споживачів у місті забезпечується в штатному режимі. Медичні заклади працюють у звичайному режимі, у разі потреби заклади забезпечені генераторами", — підсумував мер.

В ніч проти 26 листопада стало відомо, що російські окупаційні війська обстріляли Тернопіль, у місті зникло світло.

Загарбники також атакували Київ ударними безпілотниками, понад десяток ворожих дронів збили.