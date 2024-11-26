Обстрел Тернополя. Не курсируют троллейбусы, не работают лифты, проблемы со светом и водой

Газоснабжение всех потребителей в городе обеспечивается в штатном режиме

''Шахед'' (Фото: depositphotos)

Российские оккупанты в ночь на 26 ноября повредили объект критической инфраструктуры в Тернопольской области, из-за чего в Тернополе и окрестных населенных пунктах отсутствует электроснабжение. Об этом сообщили представители местных властей.

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"Во время ночной атаки вражеские БпЛА повредили один из объектов критической инфраструктуры. К счастью, человеческих жертв нет. На месте работают пожарные и полиция", – написал глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода.

Мэр города Сергей Надал сообщил, что троллейбусы в Тернополе временно не будут курсировать. Взамен будут автобусы: троллейбус №11 заменят крупногабаритные автобусы, на другие маршруты выедет максимальное количество транспорта.

Относительно водоснабжения, добавил мэр, его постепенно восстанавливают.

Отопление. Большинство котельных города функционируют, при необходимости их работа также будет поддерживаться генераторами. Он уточнил, что индивидуальные тепловые пункты отключат, а тепло будут подавать в дома напрямую.

"Газоснабжение всех потребителей в городе обеспечивается в штатном режиме. Медицинские учреждения работают в обычном режиме, в случае необходимости учреждения обеспечены генераторами", — подытожил мэр.

В ночь на 26 ноября стало известно, что российские оккупационные войска обстреляли Тернополь, в городе исчез свет.

Захватчики также атаковали Киев ударными беспилотниками, более десятка вражеских дронов сбили.