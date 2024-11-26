Россия обстреляла Тернополь, в городе и вокруг него пропал свет
В ночь на 26 ноября российские оккупационные войска обстреляли Тернополь, в городе исчез свет. Об этом сообщили корреспонденты Суспильне и глава Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода.
Около 01:00 в Тернополе раздался ряд взрывов, писали журналисты. После этого в областном центре и некоторых населенных пунктах вокруг него исчезло электроснабжение.
Непогода заявил, что местные власти работают над выяснением объема повреждений и устранением последствий.
По данным Общественного, в 01:47 в Тернополе произошел повторный взрыв.
- Утром 25 ноября 2024 года РФ атаковала Харьков. Пострадали 16 человек, повреждены жилые дома в центре города.
- Взрывы раздавались и в Запорожье – враг запустил дроны. В результате атаки повреждены дома, ранен подросток.
- Также РФ ударила ракетами по центру Одессы. Есть пострадавшие.