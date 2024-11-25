Россия ударила по гражданским в центре Харькова, шесть человек ранены

По состоянию на 08:44 известно о шести пострадавших, заявили представители местных властей

Харьков (Фото: Depositphotos)

Утром 25 ноября российские оккупационные войска нанесли удар по центру Харькова, по меньшей мере, шесть человек ранены. Об этом сообщили представители местных властей.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что попадание пришлось по Киевскому району города, на месте возник пожар.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов добавил, что в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и автомобили.

По состоянию на 08:44 известно о шести пострадавших.

ДОПОЛНЕНО в 08:59. Количество пострадавших увеличилось до 10, пятерых людей госпитализировали.