Россияне в очередной раз за воскресенье атакуют Украину дронами

Новую тревогу объявили спустя почти два часа после предыдущей

Иллюстративное фото: МВД

Россияне в очередной раз атакуют Украину ударными беспилотниками, объявлена воздушная тревога по областям.

В 17:18 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы дронов, а уже в 18:55 о такой угрозе объявили для Запорожской области, а через четыре минуты – для Сумской .

В 21:57 военные сообщали о таком движении беспилотников:

→ БпЛА в северной части Киевской области, курс западный;

→ в северной, центральной и южной частях Черниговщины, курс западный;

→ в западной и центральной частях Сумщины, курс западный/юго-западный;

→ в северной и южной частях Полтавщины, курс юго-западный;

→ в северной части Черкасской области, курс юго-западный;

→ в западной и восточной частях Кировоградщины, курс западный;

→ в северной части Запорожья, курс северо-западный;

→ в районе Каменского водохранилища, курс юго-западный;

→ в северной, южной и западной частях Днепропетровщины, курс западный.

В 22:20 Воздушные силы сообщили о движении беспилотников в направлении Киева с северо-восточного направления.

В 23:02 собеседник LIGA.net в Запорожье сообщил, что в областном центре уже два часа слышны звуки работы противовоздушной обороны.

Так же ПВО работает и в столице – сначала об этом сообщил мэр Виталий Кличко, а впоследствии глава военной администрации Сергей Попко.

Власти призывают жителей столицы находиться в укрытиях к отбою тревоги.