Дроновая атака на Киев: Силы обороны сбили более десятка беспилотников

Воздушная тревога в городе длилась более трех часов

Киев (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на воскресенье, 24 ноября, оккупанты атаковали столицу ударными беспилотниками. Силам обороны удалось сбить более десятка дронов. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

В направлении столицы БпЛА заходили разными курсами. Воздушная тревога в городе длилась более трех часов.

Силы обороны обнаружили и обезвредили более десятка угрожавших столице беспилотников (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы Вооруженных Сил Украины).

Предварительно, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала.

В 06:28 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Но в Киевской области еще наблюдают вражеские беспилотники.

"Поэтому не исключено, что дроны могут изменить направление движения и будут представлять опасность для Киева. Будьте внимательны и следите за сигналами воздушной тревоги", – призвали в КГВА.