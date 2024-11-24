Дроновая атака на Киев: Силы обороны сбили более десятка беспилотников
В ночь на воскресенье, 24 ноября, оккупанты атаковали столицу ударными беспилотниками. Силам обороны удалось сбить более десятка дронов. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
В направлении столицы БпЛА заходили разными курсами. Воздушная тревога в городе длилась более трех часов.
Силы обороны обнаружили и обезвредили более десятка угрожавших столице беспилотников (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы Вооруженных Сил Украины).
Предварительно, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала.
В 06:28 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Но в Киевской области еще наблюдают вражеские беспилотники.
"Поэтому не исключено, что дроны могут изменить направление движения и будут представлять опасность для Киева. Будьте внимательны и следите за сигналами воздушной тревоги", – призвали в КГВА.
- 17 ноября в Киеве загорелась крыша многоэтажки в результате атаки дронов. В КГВА сообщили об одном травмированном человеке.
- В ночь на 20 ноября Россия атаковала Киев и область дронами. Есть повреждения, но обошлось без пострадавших.