Дронова атака на Київ: Сили оборони збили понад десяток безпілотників
У ніч проти неділі, 24 листопада, окупанти атакували столицю ударними безпілотниками. Силам оборони вдалося збити понад десяток дронів. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
У напрямку столиці БпЛА заходили різними курсами. Повітряна тривога в місті тривала понад три години.
Сили оборони виявили та знешкодили понад десяток безпілотників, які загрожували столиці (точну кількість і тип дронів оприлюднять Повітряні сили Збройних Сил України).
Попередньо, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила.
О 06:28 в Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Але в Київській області ще спостерігають ворожі безпілотники.
"Тому не виключено, що дрони можуть змінити напрямок руху і становитимуть небезпеку для Києва. Будьте уважні та слідкуйте за сигналами повітряної тривоги", – закликали в КМВА.
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