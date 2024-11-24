Из-за российской атаки обломки дронов повредили предприятие в Киевской области
В Киевской области повреждено промышленное предприятие – из-за российской атаки произошло падение обломков сбитых дронов. Об этом сообщил глава обладминистрации Руслан Кравченко.
По его данным, на объекте произошел пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.
Кровля здания частично повреждена, обошлось без пострадавших.
В 17:18 объявлен отбой угрозы от российских ударных беспилотников.
- В ночь на воскресенье, 24 ноября, оккупанты атаковали столицу ударными беспилотниками.
- Силам обороны удалось сбить более десятка дронов.