Через російську атаку уламки дронів пошкодили підприємство у Київській області

Була пожежа, обійшлося без потерпілих

Ілюстративне фото: Depositphotos

На Київщині пошкоджено промислове підприємство – через російську атаку сталося падіння уламків збитих дронів. Про це повідомив очільник обладміністрації Руслан Кравченко.

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За його даними, на об'єкті сталася пожежа, котру оперативно ліквідували рятувальники.

Покрівля будівлі частково пошкоджена, обійшлося без потерпілих.

О 17:18 оголошено відбій загрози від російських ударних безпілотників.