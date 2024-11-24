Через російську атаку уламки дронів пошкодили підприємство у Київській області
На Київщині пошкоджено промислове підприємство – через російську атаку сталося падіння уламків збитих дронів. Про це повідомив очільник обладміністрації Руслан Кравченко.
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За його даними, на об'єкті сталася пожежа, котру оперативно ліквідували рятувальники.
Покрівля будівлі частково пошкоджена, обійшлося без потерпілих.
О 17:18 оголошено відбій загрози від російських ударних безпілотників.
- У ніч проти неділі, 24 листопада, окупанти атакували столицю ударними безпілотниками.
- Силам оборони вдалося збити понад десяток дронів.