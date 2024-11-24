Росіяни вчергове за неділю атакують Україну дронами

Нову тривогу оголосили через майже дві години після попередньої

Ілюстративне фото: МВС

Росіяни вчергове атакують Україну ударними безпілотниками, оголошено повітряну тривогу по областях.

О 17:18 Повітряні сили повідомили про відбій загрози дронів, а вже о 18:55 про таку загрозу оголосили для Запорізької області, а через чотири хвилини – для Сумської.

О 21:57 військові повідомляли про такий рух безпілотників:

→ БпЛА у північній частині Київщини, курс західний;

→ у північній, центральній та південній частинах Чернігівщини, курс західний;

→ у західній та центральній частинах Сумщини, курс західний/південно-західний;

→ у північній та південній частинах Полтавщини, курс південно-західний;

→ у північній частині Черкащини, курс південно-західний;

→ у західній та східній частинах Кіровоградщини, курс західний;

→ у північній частині Запоріжжя, курс північно-західний;

→ у районі Кам'янського водосховища, курс південно-західний;

→ у північній, південній та західній частинах Дніпропетровщини, курс західний.

О 22:20 Повітряні сили повідомили про рух безпілотників у напрямку Києва з північно-східного напрямку.

О 23:02 співрозмовник LIGA.net у Запоріжжі повідомив, що в обласному центрі уже дві години чути звуки роботи протиповітряної оборони.

Так само ППО працює й у столиці – спочатку про це повідомив мер Віталій Кличко, а згодом очільник військової адміністрації Сергій Попко.

Влада закликає жителів столиці перебувати в укриттях до відбою тривоги.