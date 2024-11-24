Росіяни намагаються впровадити штучний інтелект у "шахеди", ефективність незрозуміла – The Guardian
Росіяни намагаються впровадити штучний інтелект у дрони-камікадзе Shahed, заявила газета The Guardian із посиланням на джерела серед українських військових.
За даними видання, окупанти впроваджують ШІ для створення "роїв дронів": планується, що завдяки цій технології безпілотники будуть комунікувати та координувати атаки таким чином, аби долати протиповітряну оборону.
Водночас незрозуміло, наскільки ефективною може бути ця технологія, зауважило медіа.
Співрозмовник The Guardian з українського уряду повідомив, що росіяни виробляють "сотні на тиждень" дронів типу Shahed.
Зазвичай проти "шахедів" використовуються мобільні вогневі групи, проте також українські фахівці намагаються розробити дешеві безпілотники з видом від першої особи (FPV) вартістю до $1000, повідомило медіа.
Водночас розробка ускладнюється тим, що турбулентний повітряний потік, який створює "шахед" під час польоту, суттєво впливає на пілотування меншим FPV-дроном, зауважило видання.
- Генштаб повідомив, що за жовтень Силам оборони не вдалося протидіяти лише 71 російському безпілотнику з 2023.
- У листопаді видання Defense Express повідомило, що Росія почала масово використовувати на "шахедах" термобаричну бойову частину, що становить значно більшу загрозу під час ураження приміщень.
- У ніч проти неділі, 24 листопада, окупанти атакували столицю ударними безпілотниками. Силам оборони вдалося збити понад десяток дронів. Ввечері на Київщині було пошкоджено промислове підприємство – через російську атаку сталося падіння уламків збитих дронів.