Росіяни намагаються впровадити штучний інтелект у "шахеди", ефективність незрозуміла – The Guardian

Планується, що завдяки цій технології безпілотники будуть комунікувати та координувати атаки таким чином, аби подолати ППО

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Росіяни намагаються впровадити штучний інтелект у дрони-камікадзе Shahed, заявила газета The Guardian із посиланням на джерела серед українських військових.

За даними видання, окупанти впроваджують ШІ для створення "роїв дронів": планується, що завдяки цій технології безпілотники будуть комунікувати та координувати атаки таким чином, аби долати протиповітряну оборону.

Водночас незрозуміло, наскільки ефективною може бути ця технологія, зауважило медіа.

Співрозмовник The Guardian з українського уряду повідомив, що росіяни виробляють "сотні на тиждень" дронів типу Shahed.

Зазвичай проти "шахедів" використовуються мобільні вогневі групи, проте також українські фахівці намагаються розробити дешеві безпілотники з видом від першої особи (FPV) вартістю до $1000, повідомило медіа.

Водночас розробка ускладнюється тим, що турбулентний повітряний потік, який створює "шахед" під час польоту, суттєво впливає на пілотування меншим FPV-дроном, зауважило видання.