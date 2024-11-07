Defense Express: Росіяни почали частіше встановлювати на "шахеди" термобаричні боєприпаси

У випадку підриву термобаричної бойової частини у житловому приміщенні укритися від його дії значно складніше, зазначає видання

Дронова атака на Київ (Фото: ДСНС)

Росія почала масово використовувати на ударних безпілотників Shahed-136 термобаричну бойову частину, що становить значно більшу загрозу під час ураження приміщень. Про це повідомив портал Defense Express.

У матеріалі йдеться, що бойова частина має індекс ТБ БЧ-50, про її існування стало відомо навесні 2024 року, але саме зараз, у безпілотниках, що атакують Україну, таке оснащення використовуються найбільш часто.

Деталі відносно цієї бойової частини стали відомі завдяки зламу серверів російської "Алабуги" у Татарстані, де й збираються ці безпілотники. Відповідно до цієї інформації, ТБ БЧ-50 має вагу у 52,4 кг, що окрім термобаричного ефекту має ще й уламковий. Він містить 2306 елементів ураження у вигляді кульок діаметром дев’ять міліметрів.

Цей термобаричний боєприпас належить до сучасних зразків і має однотактову дію. Попереднє покоління таких боєприпасів мало двотактову дію – спочатку розпилялася вибухонебезпечна речовина, що заповнювала простір, а лише потім здійснювався її підрив, зазначили аналітики Defense Express.

Водночас у сучасних однотактових боєприпасах після підриву ініціатора ударна хвиля викликає рух термобаричної суміші, що взаємодіє з повітрям і сама з собою з утворенням "вогняної хмари" температурою у 2400-2600 градусів за Цельсієм. Вона "розтікається" по всій площі й уражає легені, органи слуху людей, які знаходяться в приміщенні.

Термобаричний боєприпас демонструє найвищу ефективність у замкнених будівлях, бо така "хмара" може охопити декілька приміщень. Саме тому РФ і використовує "шахеди" з ТБ БЧ-50 для атак по містах з метою вбивства цивільного населення.

У випадку підриву термобаричної бойової частини у житловому приміщенні укритися від його дії значно складніше. Вогняна хмара від нього заповнить усю квартиру повністю, в той час, коли від дії осколково-фугасного боєприпасу може врятувати правило "двох стін".

Тому у випадку відсутності можливості перейти в укриття необхідно перебувати у приміщені, відділеному від вулиці щонайменше двома стінами, можливо додати ще одне правило – зачиняти міжкімнатні двері. Це дозволить створити умовне розділення приміщень і певною мірою зменшити поширення термобаричної суміші.