Росіяни атакували понад сотнею дронів: сили ППО збили 74 з них
У ніч проти 7 листопада окупанти атакували українські регіони понад сотнею ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили більшість з них. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
Росіяни завдали удару 106 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Дрони запускали з російських Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла та тимчасово окупованого Криму.
Станом на 12:00 підтверджено збиття 74 ворожих безпілотників у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.
Ще 25 ворожих дронів локаційно втрачено у різних регіонах України.
- У ніч проти 7 листопада росіяни вчергове здійснили дронову атаку по Києву. Відомо про двох постраждалих, сталися пожежі, є пошкодження у різних районах столиці.
- Тієї ж ночі окупанти вдарили безпілотниками по Одесі. Унаслідок атаки 30-річний чоловік отримав поранення, пошкоджено будинки та автівки.