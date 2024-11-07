Росіяни атакували понад сотнею дронів: сили ППО збили 74 з них

"Шахед" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 7 листопада окупанти атакували українські регіони понад сотнею ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили більшість з них. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Росіяни завдали удару 106 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Дрони запускали з російських Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла та тимчасово окупованого Криму.

Станом на 12:00 підтверджено збиття 74 ворожих безпілотників у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

Ще 25 ворожих дронів локаційно втрачено у різних регіонах України.