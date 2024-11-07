У Києві через російську атаку палали верхні поверхи висотного житлового будинку, є пожежі

У Києві через російську атаку палали верхні поверхи висотного житлового будинку, є пожежіоновлено
Росіяни вчергове здійснили дронову атаку по Києву – відомо про одного постраждалого, сталися пожежі, є пошкодження у різних районах столиці.
2:11. Уламки безпілотника впали в Голосіївському районі. Попередньо, загорілися гаражі, на місце прямували екстрені служби, повідомив мер Віталій Кличко.
2:26. У Голосіївському районі ударна хвиля пошкодила вікна у деяких квартирах житлового будинку, звернень до медиків не надходило. У місці поруч, де знаходяться гаражі, виникло займання в приміщення СТО, працюють вогнеборці, до медиків теж ніхто не звертався, зазначив міський голова.
5:16. У Печерському районі загорілися верхні поверхи багатоповерхівки, всі екстрені служби на місці, написав Кличко.
5:25. Стало відомо, що проходить евакуація людей з багатоповерхівки в Печерському районі, звернень до медиків немає, на місці чергують бригади.
6:03. У багатоповерхівці через падіння уламків дрона сталося займання на 33-му (технічному) поверсі, працюють пожежники, триває евакуація людей. Місто організувало для мешканців два автобуси, до медиків ніхто не звертався, повідомив мер.
Військова адміністрація столиці повідомила, що після пожежі на 33-му поверсі на площі 50 метрів квадратних сталося часткове руйнування будівельних конструкцій 34 технічного поверху. Потерпілих немає, пожежу ліквідували.
6:14. У Соломʼянському районі зафіксовано падіння уламків російського безпілотника, попередньо, постраждав житловий будинок. Ще за однією адресою палає нежитлове приміщення, на місце прямують екстрені служби, написав мер.
6:35. Попередньо, у Подільському районі палає двоповерховий приватний будинок, на місце прямували фахівці, написав Кличко.
ОНОВЛЕНО о 6:53. У Соломʼянському районі ушпиталили одного потерпілого з території підприємства. У цьому ж районі, внаслідок падіння уламків дрона, сталася пожежа в приватному медзакладі, проходить евакуація, потерпілих немає, повідомив мер.
8:00. Наразі відомо про двох постраждалих у Києві.
- У ніч проти 4 листопада Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками, зокрема і Київ. Уламки впали у двох районах столиці.
- Уночі 5 листопада і зранку Росія атакувала Україну 79 безпілотниками, зокрема сили протиповітряної оборони працювали у Київській області.