Росія атакувала ударними дронами: уламки впали у двох районах Києва

Усі ворожі безпілотники на території столиці було знешкоджено

Полювання на "шахеди" (Фото - Анатолій Шкіньов, 108 окрема бригада сил ТрО)

В ніч проти 4 листопада Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками, зокрема і Київ. Уламки впали у двох районах столиці, повідомили мер Віталій Кличко і начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

О 02:09 Попко написав, що в Києві працюють сили протиповітряної оборони.

Кличко повідомив, що уламки дронів впали в Оболонському та Деснянському районах.

У Деснянському районі сталося займання на території парку Муромець. В Оболонському районі, попередньо, займання на набережній – горіли зелені насадження.

Попко повідомив, що всі БпЛА противника були знешкоджені. Пожежі були локальними (горіли трава та підстилка), минулося без постраждалих та руйнувань.