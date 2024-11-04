Росія атакувала ударними дронами: уламки впали у двох районах Києва
В ніч проти 4 листопада Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками, зокрема і Київ. Уламки впали у двох районах столиці, повідомили мер Віталій Кличко і начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
О 02:09 Попко написав, що в Києві працюють сили протиповітряної оборони.
Кличко повідомив, що уламки дронів впали в Оболонському та Деснянському районах.
У Деснянському районі сталося займання на території парку Муромець. В Оболонському районі, попередньо, займання на набережній – горіли зелені насадження.
Попко повідомив, що всі БпЛА противника були знешкоджені. Пожежі були локальними (горіли трава та підстилка), минулося без постраждалих та руйнувань.
- 1 листопада Генштаб повідомив, що за жовтень не вдалося протидіяти лише 71 з 2023 російських дронів.
- У ніч проти 2 листопада росіяни атакували Україну 71 безпілотником та керованою авіаракетою. Військові підтвердили збиття 39 дронів.
- У ніч проти 3 листопада РФ атакувала 96 ударними БпЛА: збити вдалось 66. 27 безпілотників локаційно втрачено, один БпЛА полетів у Білорусь.