Россия атаковала ударными дронами: обломки упали в двух районах Киева
В ночь на 4 ноября Россия снова атаковала Украину ударными беспилотниками, в том числе и Киев. Обломки упали в двух районах столицы, сообщили мэр Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
В 02:09 Попко написал, что в Киеве работают силы противовоздушной обороны.
Кличко сообщил, что обломки дронов упали в Оболонском и Деснянском районах.
В Деснянском районе произошло возгорание на территории парка Муромец. В Оболонском районе, предварительно, возгорание на набережной – горели зеленые насаждения.
Попко сообщил, что все БпЛА противника были обезврежены. Пожары были локальными (горели трава и подстилка), обошлось без пострадавших и разрушений.
- 1 ноября Генштаб сообщил, что за октябрь не удалось противодействовать лишь 71 из 2023 российских дронов.
- В ночь на 2 ноября россияне атаковали Украину 71 беспилотником и управляемой авиаракетой. Военные подтвердили уничтожение 39 дронов.
- В ночь на 3 ноября РФ атаковала 96 ударными БпЛА : сбить удалось 66. 27 беспилотников локационно потеряны, один БпЛА улетел в Беларусь.