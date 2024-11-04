Россия атаковала ударными дронами: обломки упали в двух районах Киева

Все вражеские беспилотники на территории столицы были уничтожены

Иллюстративное фото: Telegram Алексея Кулебы

В ночь на 4 ноября Россия снова атаковала Украину ударными беспилотниками, в том числе и Киев. Обломки упали в двух районах столицы, сообщили мэр Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

В 02:09 Попко написал, что в Киеве работают силы противовоздушной обороны.

Кличко сообщил, что обломки дронов упали в Оболонском и Деснянском районах.

В Деснянском районе произошло возгорание на территории парка Муромец. В Оболонском районе, предварительно, возгорание на набережной – горели зеленые насаждения.

Попко сообщил, что все БпЛА противника были обезврежены. Пожары были локальными (горели трава и подстилка), обошлось без пострадавших и разрушений.