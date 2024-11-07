В Киеве из-за российской атаки горели верхние этажи высотного жилого дома, есть пожары

Иллюстративное фото: Alexander Gusev / Pacific Press

Россияне в очередной раз совершили дроновую атаку по Киеву – известно об одном пострадавшем, произошли пожары, есть повреждения в разных районах столицы.

2:11. Обломки беспилотника рухнули в Голосеевском районе. Предварительно, занялись гаражи, на место следовали экстренные службы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

2:26. В Голосеевском районе ударная волна повредила окна в некоторых квартирах жилого дома, обращений к медикам не поступало. В месте рядом, где находятся гаражи, занялось помещение СТО, работают пожарные, к медикам тоже никто не обращался, отметил городской голова.

5:16. В Печерском районе загорелись верхние этажи многоэтажки, все экстренные службы на месте, написал Кличко.

5:25. Стало известно, что проходит эвакуация людей из многоэтажки в Печерском районе, обращений к медикам нет, на месте дежурят бригады.

6:03. В многоэтажке из-за падения обломков дрона произошло возгорание на 33-м этаже, работают пожарные, продолжается эвакуация людей. Город организовал для жителей два автобуса, к медикам никто не обращался, сообщил мэр.

Военная администрация столицы сообщила, что после пожара на 33-м этаже на площади 50 квадратных метров произошло частичное разрушение строительных конструкций 34 технического этажа. Пострадавших нет, пожар был ликвидирован.

6:14. В Соломенском районе зафиксировано падение обломков российского беспилотника, предварительно пострадал жилой дом. Еще по одному адресу горит нежилое помещение, на место следуют экстренные службы, написал мэр.

6:35. Предварительно, в Подольском районе горит двухэтажный частный дом, на место направлялись специалисты, написал Кличко.

ОБНОВЛЕНО в 6:53. В Соломенском районе госпитализировали одного пострадавшего с территории предприятия. В этом же районе в результате падения обломков дрона произошел пожар в частном медучреждении, проходит эвакуация, пострадавших нет, сообщил мэр.