Defense Express: Россияне стали чаще устанавливать на "шахеды" термобарические боеприпасы

В случае подрыва термобарической боевой части в жилом помещении укрыться от его действия значительно сложнее, отмечает издание

Дроновая атака на Киев (Фото: ГСЧС)

Россия начала массово использовать на ударных беспилотниках Shahed-136 термобарическую боевую часть, которая представляет значительно большую угрозу при поражении помещений. Об этом сообщил портал Defense Express.

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В материале говорится, что боевая часть имеет индекс ТВ БЧ-50, о ее существовании стало известно весной 2024 года, но именно сейчас, в атакующих Украину беспилотниках такое оснащение используется наиболее часто.

Детали относительно этой боевой части стали известны благодаря взлому серверов российской "Алабуги" в Татарстане, где и собираются эти беспилотники. Согласно этой информации, ТВ БЧ-50 имеет вес в 52,4 кг, у него кроме термобаричного эффекта есть еще и осколочный. Он содержит 2306 поражающих элементов в виде шариков диаметром девять миллиметров.

Этот термобарический боеприпас относится к современным образцам и имеет однотактное действие. Предыдущее поколение таких боеприпасов имело двухтактовое действие – сначала распылялось взрывоопасное вещество, которое заполняло пространство, а лишь затем производился его подрыв, отметили аналитики Defense Express.

В то же время в современных однотактовых боеприпасах после подрыва инициатора ударная волна вызывает движение термобарической смеси, которая взаимодействует с воздухом и сама с собой с образованием "огненного облака" температурой в 2400-2600 градусов по Цельсию. Она "растекается" по всей площади и поражает легкие, органы слуха людей, находящихся в помещении.

Термобарический боеприпас демонстрирует максимальную эффективность в закрытых зданиях, так как такое облако может охватить несколько помещений. Именно поэтому РФ и использует "шахеды" с ТБ БЧ-50 для атак по городам с целью убийства гражданского населения.

В случае подрыва термобарической боевой части в жилом помещении укрыться от его действия гораздо сложнее. Огненное облако от него заполнит всю квартиру полностью, в то время когда от действия осколочно-фугасного боеприпаса может спасти правило "двух стен".

Поэтому в случае отсутствия возможности перейти в укрытие необходимо находиться в помещении, отделенном от улицы по меньшей мере двумя стенами, можно добавить еще одно правило – закрывать межкомнатные двери. Это позволит создать условное разделение помещений и в определенной степени уменьшить распространение термобарической смеси.