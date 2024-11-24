Росіяни атакували Чернігівщину, попередньо, ракетами – є постраждалий та пошкодження
Ілюстративне фото: Борис Корпусенко

Попередньо, росіяни завдали ракетного удару по Чернігівщині, є поранений та пошкодження. Про це повідомив голова обладміністрації В'ячеслав Чаус.

У Корюківському районі зафіксовано два вибухи – через удар окупантів пошкоджені господарські будівлі, поранено 28-річного чоловіка, котрого ушпиталили до однієї із місцевих лікарень. 

У Чернігівському районі постраждала громада біля обласного центру – відомо про пошкоджені будинки. 

Очільник ОВА зазначив, що інформація уточнюється.

Раніше стало відомо, що на Київщині було пошкоджено промислове підприємство – через російську атаку сталося падіння уламків збитих дронів. Була пожежа, покрівля будівлі частково пошкоджена, обійшлося без потерпілих.

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