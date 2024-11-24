Росіяни атакували Чернігівщину, попередньо, ракетами – є постраждалий та пошкодження
Попередньо, росіяни завдали ракетного удару по Чернігівщині, є поранений та пошкодження. Про це повідомив голова обладміністрації В'ячеслав Чаус.
У Корюківському районі зафіксовано два вибухи – через удар окупантів пошкоджені господарські будівлі, поранено 28-річного чоловіка, котрого ушпиталили до однієї із місцевих лікарень.
У Чернігівському районі постраждала громада біля обласного центру – відомо про пошкоджені будинки.
Очільник ОВА зазначив, що інформація уточнюється.
Раніше стало відомо, що на Київщині було пошкоджено промислове підприємство – через російську атаку сталося падіння уламків збитих дронів. Була пожежа, покрівля будівлі частково пошкоджена, обійшлося без потерпілих.
- У ніч проти неділі, 24 листопада, окупанти атакували столицю ударними безпілотниками.
- Силам оборони вдалося збити понад десяток дронів.