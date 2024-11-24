СБУ показала журналістам уламки експериментальної ракети РФ, якою та вдарила по Дніпру – фото
Служба безпеки України показала уламки нової російської експериментальної балістичної ракети, котрою окупанти 21 листопада атакували Дніпро. Про це повідомила американська інформаційна агенція Associated Press.
AP та іншим медіа показали фрагменти ракети до того, як їх забрали слідчі. Зустріч відбулася у місці, локація якого не розголошується. Ці уламки ще не були проаналізовані, повідомили співробітники СБУ.
Від російської ракети залишилися обвуглені та понівечені дроти й корпус розміром з велику зимову шину, описує агенція.
Представник СБУ заявив, що уламки знайшли слідчі відомства – і це перший випадок, коли фрагменти такого озброєння виявили на території України.
"Вказана ракета є балістичною, рухалася балістичною траєкторією, на яку лише впливав аеродинамічний опір, наслідком якого було пошкодження, зокрема, об'єктів цивільної інфраструктури та інфраструктури міста Дніпра", – розповів співробітник спецслужби.
- 21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запустили по Дніпру з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістичну ракету.
- Президент Зеленський тоді заявив, що за характеристиками ракета відповідає міжконтинентальній балістиці, але тривають експертизи. Ввечері російський диктатор Путін заявив, що Росія вдарила по Дніпру ракетою середньої дальності "Орєшнік". Це був "експериментальний", але нібито успішний запуск. Зеленський назвав це "другим кроком до ескалації" війни.
- Згодом ГУР повідомило, що росіяни вдарили системи "Кедр", підльотний час цієї ракети від місця запуску в Астраханській області до Дніпра становив 15 хвилин. Заступник начальника розвідки повідомив, що загалом у Росії може бути до 10 одиниць такої балістичної ракети.