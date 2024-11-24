СБУ показала журналістам уламки експериментальної ракети РФ, якою та вдарила по Дніпру – фото

Представник спецслужби заявив, що це перший випадок, коли фрагменти такого озброєння виявили на території України

Скриншот з відео Associated Press

Служба безпеки України показала уламки нової російської експериментальної балістичної ракети, котрою окупанти 21 листопада атакували Дніпро. Про це повідомила американська інформаційна агенція Associated Press.

AP та іншим медіа показали фрагменти ракети до того, як їх забрали слідчі. Зустріч відбулася у місці, локація якого не розголошується. Ці уламки ще не були проаналізовані, повідомили співробітники СБУ.

Від російської ракети залишилися обвуглені та понівечені дроти й корпус розміром з велику зимову шину, описує агенція.

Скриншот з відео Associated Press

Скриншот з відео Associated Press

Associated Press

Скриншот з відео Associated Press

Представник СБУ заявив, що уламки знайшли слідчі відомства – і це перший випадок, коли фрагменти такого озброєння виявили на території України.

"Вказана ракета є балістичною, рухалася балістичною траєкторією, на яку лише впливав аеродинамічний опір, наслідком якого було пошкодження, зокрема, об'єктів цивільної інфраструктури та інфраструктури міста Дніпра", – розповів співробітник спецслужби.