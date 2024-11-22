Буданов: Удар РФ неядерним варіантом "Кедра" – попередження, що вони зовсім із розуму не зійшли

За його словами, "Орєшнік" – це просто назва науково-дослідної роботи, а сама система все-таки називається "Кедр"

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Те, що росіяни застосували проти України ракету з системи "Кедр" у без'ядерному варіанті, є попередженням, що вони "зовсім із розуму не зійшли", заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Слова розвідника передає Інтерфакс-Україна.

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Він зазначив, що "Орєшнік" – це просто шифр, назва науково-дослідної роботи, а сама експериментальна російська система називається "Кедр".

"Скажімо так, це балістична ракета середньої дальності. Носій ядерної зброї. Те, що вони використовували її в безядерному варіанті, – це, як то кажуть, від них попередження, про те, що вони зовсім із розуму не зійшли", – заявив начальник ГУР.

За його даними, на жовтень 2024 року РФ мала виготовити дві експериментальні ракети зі складу комплексу "Кедр".

Водночас він визнав, що росіяни могли зробити "трохи більше" таких ракет, але наголосив, що це дослідний зразок, а не серійне виробництво такого озброєння.

Напередодні заступник Буданова Вадим Скібіцький заявив, що загалом у Росії може бути до 10 одиниць такої балістичної ракети. ГУР повідомляло, що підльотний час цього озброєння від місця запуску в Астраханській області до міста становив 15 хвилин.