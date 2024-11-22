Буданов: Удар РФ неядерным вариантом "Кедра" – предупреждение, что совсем с ума не сошли
То, что россияне применили против Украины ракету из системы "Кедр" в безъядерном варианте, является предупреждением, что они "совсем с ума не сошли", заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Слова разведчика передает Интерфакс-Украина.
Он отметил, что "Орешник" – это просто шифр, название научно-исследовательской работы, а сама экспериментальная российская система называется "Кедр".
"Скажем так, это баллистическая ракета средней дальности. Носитель ядерного оружия. То, что они использовали его в безъядерном варианте, – это, как говорится, от них предупреждение, о том, что они совсем с ума не сошли", – заявил начальник ГУР.
По его данным, на октябрь 2024 года РФ должна была изготовить две экспериментальные ракеты из состава комплекса "Кедр".
В то же время, он признал, что россияне могли сделать "чуть больше" таких ракет, но подчеркнул, что это опытный образец, а не серийное производство такого вооружения.
Накануне заместитель Буданова Вадим Скибицкий заявил, что в общей сложности у России может быть до 10 единиц такой баллистической ракеты. ГУР сообщало, что подлетное время этого вооружения от места запуска в Астраханской области до города составляло 15 минут.
- 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистическую ракету.
- Президент Зеленский тогда заявил, что по характеристикам ракета отвечает межконтинентальной баллистике, но продолжаются экспертизы. В то же время неназванный западный чиновник заявил ABC News, что российский удар по Днепру, похоже, не был совершен межконтинентальной баллистической ракетой.
- Вечером российский диктатор Путин заявил, что Россия ударила по Днепру ракетой средней дальности "Орешник". Это был "экспериментальный", но якобы успешный запуск. Зеленский назвал это "вторым шагом к эскалации" войны.