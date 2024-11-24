Россияне атаковали Черниговщину, предварительно, ракетами: есть пострадавший и повреждения
Предварительно, россияне нанесли ракетный удар по Черниговщине, ранены и повреждены. Об этом сообщил глава обладминистрации Вячеслав Чаус.
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В Корюковском районе зафиксировано два взрыва – из-за удара оккупантов повреждены хозяйственные здания, ранен 28-летний мужчина, который был госпитализирован в одну из местных больниц.
В Черниговском районе пострадала община возле областного центра – известно о поврежденных домах.
Глава ОВА отметил, что информация уточняется.
Ранее стало известно, что в Киевской области было повреждено промышленное предприятие – из-за российской атаки произошло падение обломков сбитых дронов. Был пожар, кровля здания частично повреждена, обошлось без пострадавших.
- В ночь на воскресенье, 24 ноября, оккупанты атаковали столицу ударными беспилотниками.
- Силам обороны удалось сбить более десятка дронов.