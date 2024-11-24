РФ пытается внедрить искусственный интеллект в Shahed, эффективность неясна – The Guardian
Россияне пытаются ввести искусственный интеллект в дроны-камикадзе Shahed, заявила газета The Guardian со ссылкой на источники среди украинских военных.
По данным издания, оккупанты внедряют ИИ для создания "роев дронов": планируется, что благодаря этой технологии беспилотники будут коммуницировать и координировать атаки таким образом, чтобы преодолевать противовоздушную оборону.
В то же время неясно, насколько эффективна эта технология, отметило медиа.
Собеседник The Guardian из украинского правительства сообщил, что россияне производят "сотни в неделю" дронов типа Shahed.
Обычно против "шахедов" используются мобильные огневые группы, однако также украинские специалисты пытаются разработать дешевые беспилотники с видом от первого лица (FPV) стоимостью до $1000, сообщило медиа.
В то же время разработка осложняется тем, что турбулентный воздушный поток, который создает "шахед" во время полета, существенно влияет на пилотирование меньшим FPV-дроном, отметило издание.
- Генштаб сообщил, что за октябрь Силам обороны не удалось противодействовать только 71 российскому беспилотнику из 2023.
- В ноябре издание Defense Express сообщило, что Россия начала массово использовать на "шахедах" термобарическую боевую часть, что представляет значительно большую угрозу при поражении помещений.
- В ночь на воскресенье, 24 ноября, оккупанты атаковали столицу ударными беспилотниками. Силам обороны удалось сбить более десятка дронов. Вечером в Киевской области было повреждено промышленное предприятие – из-за российской атаки произошло падение обломков сбитых дронов.