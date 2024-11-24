РФ пытается внедрить искусственный интеллект в Shahed, эффективность неясна – The Guardian

Планируется, что благодаря этой технологии беспилотники будут коммуницировать и координировать атаки таким образом, чтобы преодолевать ПВО

Иллюстративное фото: Depositphotos

Россияне пытаются ввести искусственный интеллект в дроны-камикадзе Shahed, заявила газета The Guardian со ссылкой на источники среди украинских военных.

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По данным издания, оккупанты внедряют ИИ для создания "роев дронов": планируется, что благодаря этой технологии беспилотники будут коммуницировать и координировать атаки таким образом, чтобы преодолевать противовоздушную оборону.

В то же время неясно, насколько эффективна эта технология, отметило медиа.

Собеседник The Guardian из украинского правительства сообщил, что россияне производят "сотни в неделю" дронов типа Shahed.

Обычно против "шахедов" используются мобильные огневые группы, однако также украинские специалисты пытаются разработать дешевые беспилотники с видом от первого лица (FPV) стоимостью до $1000, сообщило медиа.

В то же время разработка осложняется тем, что турбулентный воздушный поток, который создает "шахед" во время полета, существенно влияет на пилотирование меньшим FPV-дроном, отметило издание.