Росія вгатила по цивільних у центрі Харкова, 15 людей поранені

Горіли три авто та фасад двоповерхової нежитлової будівлі, пошкоджене скління житлових будинків

Харків (Фото: Depositphotos)

Вранці 25 листопада російські окупаційні війська завдали удару по центру Харкова, поранивши понад 10 людей. Про це повідомили представники місцевої влади.

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Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що влучання було по Київському району міста, на місці виникла пожежа.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру та автівки.

Станом на 08:44 відомо про шістьох постраждалих.

ДОПОВНЕНО о 08:59. Кількість постраждалих зросла до 10, п'ятьох людей госпіталізували.

ДОПОВНЕНО о 09:07. Вже 13 поранених та дев'ять госпіталізованих.

ДОПОВНЕНО о 09:37. 15 постраждалих. Влучання було в землю. Горіли три авто та фасад двоповерхової нежитлової будівлі, пошкоджене скління житлових будинків.