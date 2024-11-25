Росіяни атакували Запоріжжя "шахедами": пошкоджено будинки, поранено підлітка

Вибуховою хвилею та уламками збитих дронів у Запоріжжі пошкоджено кілька приватних будинків

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Сухопутні війська)

В ніч проти 25 листопада російські окупаційні війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками типу Shahed, поранення дістав підліток. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За його словами, у місті внаслідок атаки вибуховою хвилею та уламками пошкоджені кілька приватних будинків та нежитлова будівля.

"Поранена одна дитина – за уточненими даними від медиків, це 13-річний хлопчик. Лікарі надали допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася", – додав Федоров.