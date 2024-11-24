Сили оборони триматимуть Курахове "скільки зможуть", зірвано прорив РФ на Запоріжжі – Генштаб

На півдні Сили оборони завдали відповідні превентивні вогневі удари та перевели резервні підрозділи

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У Сил оборони є шанс втримати Курахове Донецької області й вони продовжать обороняти місто "скільки можуть", на Запорізькому напрямку захисники зірвали російську спробу прориву. Про це повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич в інтерв'ю для телемарафону, записаному 19 листопада.

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"Шанс [втримати] завжди є, і ми будемо тримати його [Курахове] скільки можемо", – заявив він.

Стосовно Запорізької області Баргилевич заявив, що за декілька днів до інтерв'ю росіяни намагалися прорвати українських сил на цьому напрямку.

Проте Сили оборони завдали відповідні превентивні вогневі удари та перевели резервні підрозділи – й окупантам не вдалося досягнути своєї мети, заявив начальник Генштабу.

14 листопада у Силах оборони півдня повідомили, що російські штурми тривали у Запорізькій області, а на Времіївському напрямку росіяни залучили підготовлені групи окупантів та техніку, що відрізняло цю тактику від типових для окупантів "м'ясних штурмів".

22 листопада співрозмовник LIGA.net у Генштабі повідомив, що проведення Курської операції зірвало росіянам стратегічну операцію із захоплення Запоріжжя.