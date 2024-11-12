З'явилися відео з моментом та наслідком російського удару по Тернівській греблі на Курахівському водосховищі 11 листопада. Відповідні записи опублікувала ТСН.

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На першому відео зафіксовано вибух, після якого йде густий дим.

На другому видно щонайменше два пошкодження на дамбі:

Станом на 16:00 12 листопада з Курахівського водосховища вилилось 15 млн кубометрів води, повідомив очільник Донецької обладміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, підтоплень житла не зафіксовано, села на річці Вовча не затоплені.

Влада продовжує слідкувати за ситуацію та обіцяє додатково повідомляти у разі суттєвих змін.

Курахівське водосховище на мапі Deepstate

Курахівське водосховище на мапі Deepstate (біла позначка, обведена червоним)