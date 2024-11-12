З'явилися відео з моментом російського удару по греблі Курахівського водосховища та наслідками
З'явилися відео з моментом та наслідком російського удару по Тернівській греблі на Курахівському водосховищі 11 листопада. Відповідні записи опублікувала ТСН.
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На першому відео зафіксовано вибух, після якого йде густий дим.
На другому видно щонайменше два пошкодження на дамбі:
Станом на 16:00 12 листопада з Курахівського водосховища вилилось 15 млн кубометрів води, повідомив очільник Донецької обладміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, підтоплень житла не зафіксовано, села на річці Вовча не затоплені.
Влада продовжує слідкувати за ситуацію та обіцяє додатково повідомляти у разі суттєвих змін.
- 11 листопада в мережі з'явилася інформація про пошкодження Тернівської дамби Курахівського водосховища.
- Начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун казав, що вода підступає до населених пунктів Великоновосілківської громади.
- Молодший сержант, командир відділення 24 окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним Осман стверджує, що дамба нібито була підірвана російськими військами, внаслідок чого було підтоплено низку сіл у напрямку Багатира.
- Тоді пошкодження підтвердила й Донецька ОВА.