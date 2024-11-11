На Курахівському водосховищі може бути пошкоджено дамбу
Унаслідок обстрілу російськими окупаційними військами міста Курахове на Донеччині, ймовірно, було пошкоджено Тернівську дамбу Курахівського водосховища. Про це Суспільне Донбас повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.
"Нам відомо, що йде вода по селах, розташованих біля Тернівської дамби. Характер пошкодження, критичність підтвердити не можемо. Огляд дамби не можемо здійснити через постійні обстріли станом на зараз", – сказав він.
За словами Падуна, вода підступає до населених пунктів Великоновосілківської громади.
Молодший сержант, командир відділення 24 окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" стверджує, що дамба нібито була підірвана російськими військами, в результаті чого було підтоплено низку сіл у напрямку Багатира.
"Дороги залишаються придатними до використання, але з певними нюансами, переміщення бронетехніки по ґрунтових дорогах навколо цих населених пунктів, звісно, обмежено", – написав військовий.
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