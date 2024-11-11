На Кураховском водохранилище может быть повреждена дамба, оккупанты публикуют фото
В результате обстрела российскими оккупационными войсками города Курахово Донецкой области, вероятно, была повреждена Терновская дамба Кураховского водохранилища. Об этом Суспильне Донбасс сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.
"Нам известно, что идет вода по селам, расположенным возле Терновской дамбы. Характер повреждения, критичность подтвердить не можем. Осмотр дамбы не можем осуществить из-за постоянных обстрелов по состоянию на данный момент", – сказал он.
По словам Падуна, вода подступает к населенным пунктам Великоновоселковской общины.
Младший сержант, командир отделения 24 отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" утверждает, что дамба якобы была взорвана российскими войсками, в результате чего был подтоплен ряд сел в направлении Богатыра.
"Дороги остаются пригодными для использования, но с определенными нюансами, перемещение бронетехники по грунтовым дорогам вокруг этих населенных пунктов, конечно же, ограничено", – написал военный.
Российские военные пропагандисты опубликовали фото, как утверждается, поврежденной дамбы.
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