Влада підтвердила пошкодження греблі Курахівського водосховища, затоплень будинків немає

Станом на 16:00 рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метра

Курахівське водосховище (Фото: Вікіпедія/В.С.Білецький)

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін підтвердив, що російські окупаційні війська пошкодили греблю на Курахівському водосховищі.

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За його словами, цей удар потенційно загрожує жителям населених пунктів на річці Вовчій — як на Донеччині, так і на Дніпровщині.

Станом на 16:00 рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метра. Затоплень житлових будинків поки не зафіксовано.

Донецька ОВА і далі моніторить рівень води у річці й готова "до будь-якого розвитку подій", додав Філашкін.

11 листопада 2024 року в мережі з'явилася інформація про пошкодження Тернівської дамби Курахівського водосховища.

Начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун казав, що вода підступає до населених пунктів Великоновосілківської громади.

Молодший сержант, командир відділення 24 окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним Осман стверджує, що дамба нібито була підірвана російськими військами, в результаті чого було підтоплено низку сіл у напрямку Багатира.