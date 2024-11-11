Влада підтвердила пошкодження греблі Курахівського водосховища, затоплень будинків немає
Курахівське водосховище (Фото: Вікіпедія/В.С.Білецький)

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін підтвердив, що російські окупаційні війська пошкодили греблю на Курахівському водосховищі.

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За його словами, цей удар потенційно загрожує жителям населених пунктів на річці Вовчій — як на Донеччині, так і на Дніпровщині.

Станом на 16:00 рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метра. Затоплень житлових будинків поки не зафіксовано.

Донецька ОВА і далі моніторить рівень води у річці й готова "до будь-якого розвитку подій", додав Філашкін.

  • 11 листопада 2024 року в мережі з'явилася інформація про пошкодження Тернівської дамби Курахівського водосховища.
  • Начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун казав, що вода підступає до населених пунктів Великоновосілківської громади.
  • Молодший сержант, командир відділення 24 окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним Осман стверджує, що дамба нібито була підірвана російськими військами, в результаті чого було підтоплено низку сіл у напрямку Багатира.
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