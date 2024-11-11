Власти подтвердили повреждение дамбы Кураховского водохранилища, затоплений домов нет

По состоянию на 16:00 уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской общины поднялся на 1,2 метра

Кураховское водохранилище (Фото: Википедия/В.С.Билецкий)

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин подтвердил, что российские оккупационные войска повредили дамбу на Кураховском водохранилище.

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По его словам, этот удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей — как в Донецкой, так и в Днепровской области.

По состоянию на 16:00 уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской общины поднялся на 1,2 метра. Затопления жилых домов пока не зафиксированы.

Донецкая ОВА продолжает мониторить уровень воды в реке и готова "к любому развитию событий", добавил Филашкин.

Фото: ресурсы российских военных пропагандистов

11 ноября 2024 года в сети появилась информация о повреждении Терновской дамбы Кураховского водохранилища.

Начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун говорил, что вода подступает к населенным пунктам Великоновоселковской общины.

Младший сержант, командир отделения 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" утверждает, что дамба якобы была взорвана российскими войсками, в результате чего был подтоплен ряд сел в направлении Богатыря.