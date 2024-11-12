Пошкодження Курахівського водосховища: будинки ще не затопило, але вода прибуває

Дамба була спроєктована таким чином, щоб не допустити повного зливу води, хоча рівень, який може бути критичним, існує

Курахівське водосховище (Фото: Вікіпедія/Shamil Khakirov)

Через пошкодження дамби Курахівського водосховища на Донеччині вода продовжує підходити до населених пунктів нижче по течії річки Вовча, водночас підтоплень будинків не зафіксовано. Про це в ефірі Суспільне повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.

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За його словами, представникам адміністрації так і не вдалося обстежити дамбу.

"Вода продовжує нижче Тернівської греблі прибувати. Зв’язувався з колегами — критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає", – сказав Падун.

За припущенням очільника Курахівської МВА, можливе пошкодження одного зі шлюзів, оскільки російські війська протягом останніх кількох місяців намагалися завдати ударів по дамбі за допомогою керованих авіабомб.

Падун пояснив, що дамба була спроєктована таким чином, щоб не допустити повного зливу води, хоча рівень, який може бути критичним, існує.

Курахівське водосховище (Карта: DeepState)

11 листопада 2024 року в мережі з'явилася інформація про пошкодження Тернівської дамби Курахівського водосховища.

Начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун казав, що вода підступає до населених пунктів Великоновосілківської громади.

Молодший сержант, командир відділення 24 окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним Осман стверджує, що дамба нібито була підірвана російськими військами, внаслідок чого було підтоплено низку сіл у напрямку Багатира.

Тоді пошкодження підтвердила й Донецька ОВА.