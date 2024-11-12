Повреждения Кураховского водохранилища: дома еще не затопило, но вода прибывает

Дамба была спроектирована таким образом, чтобы не допустить полного слива воды, хотя уровень, который может быть критическим, существует

Кураховское водохранилище (Фото: Википедия/Shamil Khakirov)

Из-за повреждения дамбы Кураховского водохранилища в Донецкой области вода продолжает подходить к населенным пунктам ниже по течению реки Волчья, в то же время подтопления домов не зафиксированы. Об этом в эфире Суспильного сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.

По его словам, представителям администрации так и не удалось обследовать плотину.

"Вода продолжает ниже Терновской плотины прибывать. Связывался с коллегами – критической ситуации нет, подтопленных домов пока нет", – сказал Падун.

По предположению главы Кураховской МВА, возможно повреждение одного из шлюзов, поскольку российские войска в течение последних нескольких месяцев пытались нанести удары по дамбе с помощью управляемых авиабомб.

Падун объяснил, что дамба была спроектирована таким образом, чтобы не допустить полного слива воды, хотя уровень, который может быть критическим, существует.

Кураховское водохранилище (Карта: DeepState)

11 ноября 2024 года в сети появилась информация о повреждении Терновской дамбы Кураховского водохранилища.

Начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун говорил, что вода подступает к населенным пунктам Великоновоселковской общины.

Младший сержант, командир отделения 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов с позывным Осман утверждает, что дамба якобы была взорвана российскими войсками, в результате чего был подтоплен ряд сел в направлении Богатыря.

Тогда повреждение подтвердила и Донецкая ОВА.