Появились видео с моментом удара РФ по дамбе Кураховского водохранилища и последствиями
Появились видео с моментом и следствием российского удара по Терновской плотине на Кураховском водохранилище 11 ноября. Соответствующие записиопубликовало ТСН.
На первом видео зафиксирован взрыв, после которого следует густой дым.
На втором видны по меньшей мере два повреждения на дамбе:
По состоянию на 16:00 12 ноября из Кураховского водохранилища вылилось 15 миллионов кубометров воды, сообщил глава Донецкой обладминистрации Вадим Филашкин.
По его словам, подтопления жилья не зафиксированы, села на реке Волча не затоплены.
Власти продолжают следить за ситуацией и обещают дополнительно сообщать в случае существенных изменений.
- 11 ноября в сети появилась информация о повреждении Терновской дамбы Кураховского водохранилища.
- Начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун говорил , что вода подступает к населенным пунктам Великоновоселковской общины.
- Младший сержант, командир отделения 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов с позывным Осман утверждает, что дамба якобы была взорвана российскими войсками, в результате чего был подтоплен ряд сел в направлении Богатыра.
- Тогда повреждение подтвердила и Донецкая ОВА.