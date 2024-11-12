Появились видео с моментом и следствием российского удара по Терновской плотине на Кураховском водохранилище 11 ноября. Соответствующие записиопубликовало ТСН.

На первом видео зафиксирован взрыв, после которого следует густой дым.

На втором видны по меньшей мере два повреждения на дамбе:

По состоянию на 16:00 12 ноября из Кураховского водохранилища вылилось 15 миллионов кубометров воды, сообщил глава Донецкой обладминистрации Вадим Филашкин.

По его словам, подтопления жилья не зафиксированы, села на реке Волча не затоплены.

Власти продолжают следить за ситуацией и обещают дополнительно сообщать в случае существенных изменений.

Кураховское водохранилище на карте Deepstate

Кураховское водохранилище на карте Deepstate (белая отметка, обведенная красным)