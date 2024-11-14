"Не м'ясні штурми". ЗСУ розкрили нову російську тактику на півдні

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Російські штурми тривають у Запорізькій області, на Времіївському напрямку росіяни залучили підготовлені групи окупантів та техніку. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, російські штурми тривають на декількох напрямках, зокрема на Времіївському, Оріхівському та Придніпровському – на останньому РФ намагається взяти під контроль острівну зону Дніпра.

"Ворог проводить зараз [штурми] на Времіївському напрямку доволі активно... 10 штурмів – це фактично весь світловий день", – розповів речник.

Військовий зауважив, що на цьому напрямку росіяни атакують у декілька хвиль й це вже не "м'ясні штурми".

Волошин повідомив, що росіяни декілька місяців готували ці штурмові групи на полігонах на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Времіївський напрямок на мапі Deepstate (Обведене червоним)

Речник так описав тактику РФ: спочатку у цих штурмах, декілька днів поспіль, загарбники використовували бронетехніку для підтримки дій штурмової піхоти – зараз же ця техніка слугує росіянам для того, щоб підвезти якнайближче до українських позицій штурмовиків.

Далі ці штурмовики десантуються та намагаються закріпитися й вклинитися в оборону, захопити одну-дві перші траншеї, а після цього йдуть групи закріплення окупантів, додав військовий.

"Тому ворог до цих штурмів поставився більш підготовлено, ніж коли це були "м'ясні штурми" на деяких інших напрямках", – зауважив Волошин.

Також росіяни проводять авіарозвідку безпілотниками, застосовує дрони, аби підтримувати з повітря дії піхоти, а також використовує авіацію – лише за минулу добу штурмова та армійська авіація РФ випустила понад 40 некерованих авіаракет на підтримку дій своїх солдатів, підсумував речник

Раніше, 31 жовтня, Волошин повідомив LIGA.net , що на всьому південному фронті наразі зосереджено до 200 000 російських окупантів, проте Росія не створила угруповань для проведення масштабних наступальних дій.

, що на всьому південному фронті наразі зосереджено до 200 000 російських окупантів, проте Росія не створила угруповань для проведення масштабних наступальних дій. 11 листопада речник зазначив, що російські штурми на півдні можуть поновитися "у будь-який день", проте наразі незрозуміло, чи буде це один "наступальний ривок" або окремі штурми.

12 листопада керівник Центру протидії дезінформації при РНБО заявив, що у росіян немає сил для наступу на саме місто Запоріжжя, окупанти готують тактичні штурмові дії у районах кількох населених пунктів.