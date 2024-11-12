У росіян немає сил для наступу на Запоріжжя, готують тактичні штурми – Центр при РНБО

Раніше речник Сил оборони півдня повідомив, що російські штурми можуть початися "у будь-який день"

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

У росіян немає сил для наступу на саме місто Запоріжжя, окупанти готують тактичні штурмові дії у районах кількох населених пунктів. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.

"Натомість росіяни через воєнкорів масштабуватимуть власні плани для того, аби поширювати паніку", – заявив він.

За словами Коваленка, загарбники розглядають Курахівський напрямок на Донеччині як частину можливих дій у Запорізькій області.

Також росіяни продовжують обстрілювати Запоріжжя з повітря, додав посадовець.

Раніше, 31 жовтня, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив LIGA.net, що на всьому південному фронті наразі зосереджено до 200 000 російських окупантів, проте Росія не створила угруповань для проведення масштабних наступальних дій.

Уже 11 листопада Волошин повідомив британській агенції Reuters, що російські штурми на півдні можуть поновитися "у будь-який день", проте наразі незрозуміло, чи буде це один "наступальний ривок" або окремі штурми.

Речник навів дані розвідки: за їх оцінкою, росіяни планують використовувати для цього бронетехніку та "значну кількість безпілотників".

"Для проведення цих штурмових дій готують як бронетехніку, так і легку техніку – багі, мотоцикли", – додав він.

За словами військового, Росія вже провела попередню розвідку і збільшила авіаудари на півдні приблизно на 30-40% за останні два-три тижні, використовуючи бомбардувальники та некеровані ракети.