Коалиция беспилотников: партнеры в этом году выделят 1,8 млрд евро на поддержку ВСУ

Это позволит Украине усилить технологическое преимущество на поле боя и более эффективно уничтожать оккупантов

Рустем Умеров (Фото: Министерство обороны)

В текущем году страны Международной коалиции беспилотников выделят 1,8 млрд евро для поддержки Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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По его словам, об этом рассказали партнеры из Латвии, которая вместе с Великобританией возглавляет эту инициативу. Умеров отметил, что это решение позволит Украине усилить технологическое преимущество на поле боя и более эффективно уничтожать оккупантов.

Глава оборонного ведомства напомнил, что 31 октября в Риге состоялось первое заседание руководящей группы коалиции, объединившей 17 стран: Австралию, Великобританию, Данию, Эстонию, Италию, Канаду, Латвию, Литву, Люксембург, Нидерланды, Германию, Новую Зеландию, Польшу, Францию, Чехию, Швецию и Украину.

Умеров заявил, что Латвия выделит в этом году 20 млн евро на коалицию беспилотников: по меньшей мере 10 млн евро – на закупки в отечественной промышленности, а 5 млн евро – на совместные закупки в рамках коалиции.

Кроме того, было подписано с латвийскими партнерами соглашение об обучении украинских военных по программе пилотирования дронов.

"Беспилотники – это оружие будущего, которое уже сейчас помогает Украине держать оборону и сохранять жизнь наших защитников. Благодарю наших партнеров за вклад в победу Украины", – резюмировал министр.

Инициатива Коалиции дронов была предложена Латвией и координируется вместе с Великобританией. В апреле 2024 Латвия сообщила, что на тот момент всего было собрано почти 500 млн евро на дроны для ВСУ.

19 ноября правительство Британии объявило о дальнейшей военной поддержке Украины на $9,48 млн для финансирования новых ударных и разведывательных дронов.

23 ноября Умеров сообщил, что Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов.