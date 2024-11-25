Коалиция беспилотников: партнеры в этом году выделят 1,8 млрд евро на поддержку ВСУ
В текущем году страны Международной коалиции беспилотников выделят 1,8 млрд евро для поддержки Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
По его словам, об этом рассказали партнеры из Латвии, которая вместе с Великобританией возглавляет эту инициативу. Умеров отметил, что это решение позволит Украине усилить технологическое преимущество на поле боя и более эффективно уничтожать оккупантов.
Глава оборонного ведомства напомнил, что 31 октября в Риге состоялось первое заседание руководящей группы коалиции, объединившей 17 стран: Австралию, Великобританию, Данию, Эстонию, Италию, Канаду, Латвию, Литву, Люксембург, Нидерланды, Германию, Новую Зеландию, Польшу, Францию, Чехию, Швецию и Украину.
Умеров заявил, что Латвия выделит в этом году 20 млн евро на коалицию беспилотников: по меньшей мере 10 млн евро – на закупки в отечественной промышленности, а 5 млн евро – на совместные закупки в рамках коалиции.
Кроме того, было подписано с латвийскими партнерами соглашение об обучении украинских военных по программе пилотирования дронов.
"Беспилотники – это оружие будущего, которое уже сейчас помогает Украине держать оборону и сохранять жизнь наших защитников. Благодарю наших партнеров за вклад в победу Украины", – резюмировал министр.
- Инициатива Коалиции дронов была предложена Латвией и координируется вместе с Великобританией. В апреле 2024 Латвия сообщила, что на тот момент всего было собрано почти 500 млн евро на дроны для ВСУ.
- 19 ноября правительство Британии объявило о дальнейшей военной поддержке Украины на $9,48 млн для финансирования новых ударных и разведывательных дронов.
- 23 ноября Умеров сообщил, что Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов.