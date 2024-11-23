Рустем Умеров и Лауринас Кащюнас (Фото: Telegram украинского министра)

Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов. Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что подписал соответствующий меморандум с литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом в Вильнюсе.

Документ открывает новые возможности для литовских инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс и способствует расширению стратегического партнерства между странами, отметил украинский чиновник.

Речь идет о долгосрочном соглашении, в рамках которого уже согласован первый транш объемом 10 млн евро – Литва направляет эти деньги на производство украинского дальнобойного оружия, в частности, на проект "Паляница".

Ранее, в сентябре, советник президента Александр Камышин сообщал, что Литва выделит 10 млн евро на закупку этих ракет-дронов. Глава Минцифры Михаил Федоров заявлял, что одна "Паляница" стоит дешевле $1 млн, а значит, с перечислением валют, выделенных средств хватало по меньшей мере на 11 единиц такого вооружения.

Также Умеров сообщил, что Литва уже работает над завершением бюрократических процедур – и первый транш в поддержку украинских дальнобойных вооружений будет перечислен "в ближайшее время".

Кроме подписания меморандума, главы оборонных ведомств обсудили ключевые приоритеты на 2025 год: подготовку и оснащение украинских бригад, обеспечение боеприпасов, средствами противовоздушной обороны и развитие сотрудничества в оборонной промышленности.

19 ноября премьер Дании объявила о новом пакете военной помощи – более 130 млн евро прямых инвестиций в украинскую оборонную промышленность, прежде всего на дальнобойные военные способности.

22 ноября стало известно, что вскоре Швеция выделит средства на то, чтобы Украина могла производить дальнобойные ракеты и дроны.