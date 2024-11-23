Рустем Умєров та Лаурінас Кащюнас (Фото: Telegram українського міністра)

Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів. Міністр оборони Рустем Умєров повідомив що підписав відповідний меморандум з литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом у Вільнюсі.

Документ відкриває нові можливості для литовських інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс та сприяє розширенню стратегічного партнерства між країнами, зазначив український чиновник.

Йдеться про довгострокову угоду, у межах якої уже погоджено перший транш обсягом 10 млн євро – Литва спрямовує ці гроші на виробництво української далекобійної зброї, зокрема на проєкт "Паляниця".

Раніше, у вересні, радник президента Олександр Камишін повідомляв, що Литва виділить 10 млн євро на закупівлю цих ракет-дронів. Голова Мінцифри Михайло Федоров заявляв, що одна "Паляниця" коштує дешевше за $1 млн, а отже, з перерахуванням валют, виділених коштів вистачало щонайменше на 11 одиниць такого озброєння.

Також Умєров повідомив, що Литва вже працює над завершенням бюрократичних процедур – і перший транш на підтримку українських далекобійних озброєнь буде перераховано "найближчим часом".

Окрім підписання меморандуму, очільники оборонних відомств обговорили ключові пріоритети на 2025 рік: підготовку та оснащення українських бригад, забезпечення боєприпасам, засобами протиповітряної оборони та розвиток співробітництва в оборонній промисловості.

19 листопада, прем’єрка Данії оголосила про новий пакет військової допомоги – понад 130 млн євро прямих інвестицій в українську оборонну промисловість, передусім на далекобійні військові спроможності.

22 листопада стало відомо, що невдовзі Швеція виділить кошти на те, щоб Україна могла виробляти далекобійні ракети та дрони.