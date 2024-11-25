Коаліція безпілотників: партнери цього року виділять 1,8 млрд євро на підтримку ЗСУ
Рустем Умєров (Фото: Міністерство оборони)

У поточному році країни Міжнародної коаліції безпілотників виділять 1,8 млрд євро для підтримки Збройних Сил України. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, про це розповіли партнери з Латвії, яка разом із Великою Британією очолює цю ініціативу. Умєров зазначив, що це рішення дозволить Україні посилити технологічну перевагу на полі бою та ефективніше нищити окупантів.

Очільник оборонного відомства нагадав, що 31 жовтня в Ризі відбулося перше засідання керівної групи коаліції, що об’єднала 17 країн: Австралію, Велику Британію, Данію, Естонію, Італію, Канаду, Латвію, Литву, Люксембург, Нідерланди, Німеччину, Нову Зеландію, Польщу, Францію, Чехію, Швецію та Україну.

Умєров заявив, що Латвія виділить цього року 20 млн євро на коаліцію безпілотників: щонайменше 10 млн євро на закупівлі у вітчизняній промисловості, а 5 млн євро – на спільні закупівлі у межах коаліції.

Окрім того, була підписана з латвійськими партнерами угода про навчання українських військових за програмою пілотування дронів.

"Безпілотники – це зброя майбутнього, що вже зараз допомагає Україні тримати оборону і зберігати життя наших захисників. Дякую нашим партнерам за внесок у перемогу України", – резюмував міністр.

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