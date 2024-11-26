Росія обстріляла Тернопіль, в місті та навколо нього зникло світло

Близько 01:00 у Тернополі пролунала низка вибухів. Майже через годину було чути ще один

Відключення світла (Фото: Depositphotos)

В ніч проти 26 листопада російські окупаційні війська обстріляли Тернопіль, у місті зникло світло. Про це повідомили кореспонденти Суспільне та очільник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода.

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Близько 01:00 у Тернополі пролунала низка вибухів, писали журналісти. Після цього в обласному центрі та у деяких населених пунктах навколо нього зникло електропостачання.

Негода заявив, що місцева влада працює над з’ясуванням обсягу пошкоджень і усуненням наслідків.

За даними Суспільне, о 01:47 в Тернополі пролунав повторний вибух.