У середу діятиме одна черга відключень світла впродовж 13 годин – Укренерго

Компанія вчергове закликала споживачів не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком

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У середу, 27 листопада, заплановані обмеження електроенергії впродовж 13 годин, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

Анонсовано одну чергу відключень світла з 7:00 до 20:00.

Причиною обмежень є пошкодження енергетичних об'єктів України під час російської масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада – й фахівці продовжують працювати над ліквідацією її наслідків, зазначили в Укренерго.

Водночас у компанії додали, що час та обсяг обмежень можуть змінитися впродовж доби. Про зміни графіків на своїх ресурсах повідомляють місцеві обленерго, вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.

Також Укренерго вчергове закликало споживачів не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

ДОВІДКА Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Усього є шість таких черг. Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.