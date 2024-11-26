У середу діятиме одна черга відключень світла впродовж 13 годин – Укренерго
У середу, 27 листопада, заплановані обмеження електроенергії впродовж 13 годин, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".
Анонсовано одну чергу відключень світла з 7:00 до 20:00.
Причиною обмежень є пошкодження енергетичних об'єктів України під час російської масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада – й фахівці продовжують працювати над ліквідацією її наслідків, зазначили в Укренерго.
Водночас у компанії додали, що час та обсяг обмежень можуть змінитися впродовж доби. Про зміни графіків на своїх ресурсах повідомляють місцеві обленерго, вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.
Також Укренерго вчергове закликало споживачів не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.
Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Усього є шість таких черг.
Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.
- Відключення світла в Україні повернулися після масованої російської атаки 17 листопада. Повітряні сили повідомили, що під час масованої російської атаки захисники збили 102 ракети та 42 дрони. У низці українських регіонів запровадили екстрені відключення світла через атаку РФ.
- Унаслідок російського удару по Дніпропетровській області смертельні поранення отримали двоє залізничників. В Одеській області загинули двоє енергетиків, є постраждалий і пошкодження.
- Через атаку 17 листопада понад 1 млн абонентів були відключені від електроенергії.